Terza Categoria Gioca con il tesseramento scaduto clamorosa stangata Urbanitas Apiro | 4 punti di penalizzazione

VALLESINA, 12 MAGGIO 2025 - Clamoroso risvolto nel calcio di terza categoria: l'Urbanitas Apiro è stata punita con 4 punti di penalizzazione e 400 euro di multa per aver schierato un giocatore con il tesseramento scaduto. La squadra rosanero ha ora la possibilità di ricorso, ma il Real Sassoferrato è già in corsa per il titolo.

