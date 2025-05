Terre rare la corsa ai fondali oceanici può sfidare il dominio della Cina

La questione delle terre rare rappresenta una sfida cruciale per l'Occidente, che si trova a confrontarsi con la predominanza cinese nella catena di approvvigionamento di minerali essenziali. Questi materiali, fondamentali per industrie come quella digitale, della difesa e per la transizione energetica, sollevano interrogativi su come l'Occidente possa garantire la propria competitività e sicurezza in un mondo sempre più dipendente da queste risorse vitali.

La battaglia per le Terrerare è già persa per l'Occidente? A quanto pare, no. Certo, la Cina attualmente domina la catena globale di approvvigionamento dei minerali indispensabili per il controllo delle industrie strategiche del futuro: dal digitale alla difesa fino alla transizione energetica. Elementi come nichel, cobalto, litio, rame e Terrerare – che alimentano batterie, motori elettrici e turbine, ovvero le tecnologie chiave per la decarbonizzazione – sono appannaggio quasi esclusivo del gigante asiatico. Ed è vero che Pechino ha un vantaggio strategico perché estrae molte di queste risorse all'interno del proprio territorio. Eppure qualcosa fa ben sperare. L'impennata della domanda generale delle Terrerare, infatti, ha spostato l'attenzione sui fondalioceanici, a oggi poco o per niente sfruttati.

Usa, corsa alle terre rare - Quello delle terre rare è ormai un terreno di caccia globale, soprattutto per chi, come gli Stati Uniti, si trova a inseguire il rivale cinese. Non solo Ucraina e Groenlandia. Anche la Repubblica Democratica del Congo è nel mirino di Washington.

Ucraina, è partita la corsa alle terre rare: Putin propone un accordo a Trump "anche su quelle delle regioni occupate" - La nuova corsa all'oro è partita. Inaugurata da Donald Trump a inizio febbraio, la ricerca di un accordo sulle terre rare contenute nel sottosuolo ucraino si arricchisce di altri due protagonisti: Mosca e Bruxelles. Questa mattina, nel clima di distensione instaurato tra i due paesi ex nemici nella Guerra fredda con l'arrivo del miliardario newyorkese alla Casa Bianca, il Cremlino ha fatto sapere che esistono "vaste" possibilità di cooperazione tra la Russia e gli Stati Uniti per l'estrazione dei minerali indispensabili all'industria dell'hi-tech, dal momento che Washington ne ha bisogno e ...

Le potenze e la corsa al nuovo oro, quanto valgono le terre rare: bottino globale da oltre mille miliardi - Roma, 27 febbraio 2025 – Dalla corsa all'oro a quella per la ricerca delle materie rare, giacimenti concentrati solo in alcuni Paesi, fra i quali l'Ucraina, e che già oggi valgono, per difetto, oltre mille miliardi di euro. Una cifra destinata a triplicare nei prossimi anni. Ma che cosa sono, dove si trovano e perché sono così importanti? Terre rare, cosa sono Le terre rare sono un gruppo di 17 elementi chimici fondamentali (tra cui il lantanio, il cerio e lo scandio) che trovano un'ampia applicazione nella tecnologia avanzata e nelle energie rinnovabili.

Terre rare, la corsa ai fondali oceanici può sfidare il dominio della Cina - La battaglia per le terre rare presto si sposterà a migliaia di metri sotto gli oceani, dove si trovano minerali preziosi (in alcuni casi in forma di «sassi») su cui la Cina non ha ancora esteso il su ...

Corsa agli abissi: Trump autorizza l'estrazione mineraria sui fondali oceanici - Con un ordine esecutivo firmato il 24 aprile, Donald Trump ha dato via libera all'estrazione mineraria sui fondali oceanici ... leader nella produzione di terre rare. L'obiettivo dichiarato ...

La corsa alle terre rare europee - L'Unione dipende quasi interamente dalla Cina per le materie prime e i metalli rari. La Commissione vuole diventare indipendente dalle altre potenze in questo settore, ma il progetto non è privo di ri ...