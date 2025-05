Terranuova Traiana vince 1-0 contro Figline | Marini decisivo

In breve da Zazoom:

In un entusiasmante incontro di calcio, il Terranuova Traiana ha trionfato per 1-0 contro il Figline, grazie a una prestazione difensiva solida e a un attacco incisivo. L’allenatore Becattini ha schierato un ambitissimo 4-3-2-1, mentre il Figline ha risposto con un 4-4-2. La partita, ricca di emozioni e occasioni da rete, ha visto il Terranuova consolidare la propria posizione in classifica.

TerranuovaTraiana 1 Figline 0TerranuovaTraiana (4-3-2-1): Timperanza; Senzamici, Bega, Saitta, Tassi; Mannella, Degl’Innocenti, Massai (30’ s.t. Sacconi); Zhupa (35’ s.t. Lischi), Marini; Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini, Cappelli. Allenatore: BecattiniFigline (4-4-2): Pagnini; Ciraudo, Simonti, Nobile, Borghi; Aprili (40’ s.t. Ciravegna), Zellini, Torrini, Allushaj (21’ s.t. Dama); Mugelli (35’ p.t. Bruni, 38’ s.t. Gozzerini), Rufini (19’ s.t. Rosini). A disposizione: Daddi; Gozzini, Noferi, Fiaschi. Allenatore: Beoni.Arbitro: Cerea di Bergamo (Ceci-Di Curzio-Bortolussi)Reti: 2’ s.t. MariniNote: espulso Tassi.Terranuova – Il Figline torna dopo due stagioni in Eccellenza, sconfitto per 1-0 al Matteini dal TerranuovaTraiana. La gara condanna i gialloblu, che nel prossimo campionato andranno a fare compagnia alla Sangiovannese, retrocessa sempre per mano del club terranuovese. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova Traiana vince 1-0 contro Figline: Marini decisivo

Su altri siti se ne discute

Terranuova Traiana vince a Poggibonsi: decisivo Massai, espulso Valori - Poggibonsi 0 Terranuova Traiana 1 POGGIBONSI (4-3-2-1): Pacini; El Dib, Borri, Fremura, Cecconi (69’ Boganini), Bigica (90’ Mignani), Mazzolli, Marcucci (69’ D’Amato); Valori, Belli (80’ Salvadori); Bellini. All. Baiano. TERRANUOVA TRAIANA (4-2-3-1): Timperanza; Lischi (46’ Sacconi), Saitta, Senzamici, Tassi; Degl’Innocenti, Massai An.; Privitera, Zhupa (73’ Mannella), Marini; Iaiunese. All. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Terranuova Traiana-Livorno 1-1, le pagelle: solo 10 per gli amaranto - Livorno, 6 aprile 2025 – Le pagelle del Livorno. Cardelli 10: Arrivato dopo un anno di inattività, si è subito preso la titolarità dimostrando estrema affidabilità tra i pali. D'Ancona 10: Un giovane, non giovane, che come una spugna ha assorbito i consigli dei più esperti migliorando partita dopo partita. (Dal 46’ Botrini 10: Non era facile entrare in un gruppo già rodato, si è ritagliato uno spazio importante nello scacchiere di Indiani) Brenna 10: Il capitano della rinascita, leader in campo e fuori, con il pallone tra i piedi e nel difendere sugli avversari. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Il Terranuova Traiana vince a San Giovanni, accede ai play out e manda in Eccellenza gli azzurri - Arezzo, 04 maggio 2025 – All'ultimo atto del campionato di Serie D, Girone E, si affrontano Sangiovannese e Terranuova Traiana. Uno scontro di campanile che ha un peso specifico enorme in chiave salvezza. Entrambi iniziavano il match appaiate in classifica con 36 punti a referto. Il risultato maturato al “Virgilio Fedini”, aggiunto alla vittoria del Figline contro il Livorno, condanna la Sangiovannese alla retrocessione diretta in Eccellenza. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Approfondimenti da altre fonti

Terranuova Traiana vince 1-0 contro Figline: Marini decisivo; Terranuova Traiana si salva e condanna un'altra valdarnese; Il Terranuova Traiana vince grazie ad un gioiello di Marini e condanna il Figline in Eccellenza; Il Terranuova Traiana vince a San Giovanni, accede ai play out e manda in Eccellenza gli azzurri. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Terranuova Traiana vince e si salva, il Figline saluta la serie D - Fra Terranuova Traiana e Figline, partita play-out che metteva in palio la permanenza in serie D, è terminata 1-0. Primo sussulto al’11’ di marca Figline: Mugelli si è incuneato fra i due centrali del ... 🔗valdarnopost.it

Terranuova Traiana batte Figline 1-0 e conquista la salvezza in Serie D - Il Terranuova Traiana vince il playout contro il Figline, assicurandosi la permanenza in Serie D e condannando gli avversari alla retrocessione. 🔗msn.com

Terranuova Traiana si salva e condanna un'altra valdarnese - Il Terranuova Traiana vince all’inizio del secondo tempo, si salva e manda in Eccellenza il Figline. Sono due dunque due le valdarnesi condannate dai biancorossi. Domenica scorsa la Sangiovannese e ie ... 🔗corrierediarezzo.it