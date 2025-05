Terranuova Traiana batte Figline 1-0 e conquista la salvezza in Serie D

Nella sfida calcistica tra Terranuova Traiana e Figline, due squadre pronte a battagliare sul campo, il 4-3-2-1 della formazione di casa si contrappone al 4-4-2 degli avversari. Sotto gli occhi attenti dell’allenatore Becattini, i ragazzi del Terranuova tenteranno di sfruttare al meglio le proprie risorse per ottenere un risultato positivo, mentre il Figline cercherà di mettere in difficoltà la difesa avversaria con una manovra corale

TerranuovaTraiana1Figline0TerranuovaTraiana (4-3-2-1): Timperanza; Senzamici, Bega, Saitta, Tassi; Mannella, Degl’Innocenti, Massai (30’ s.t. Sacconi); Zhupa (35’ s.t. Lischi), Marini; Iaiunese. A disposizione: Morandi, Petrioli, Castaldo, Dini, Cardo, Palazzini, Cappelli. Allenatore: BecattiniFigline (4-4-2): Pagnini; Ciraudo, Simonti, Nobile, Borghi; Aprili (40’ s.t. Ciravegna), Zellini, Torrini, Allushaj (21’ s.t. Dama); Mugelli (35’ p.t. Bruni, 38’ s.t. Gozzerini), Rufini (19’ s.t. Rosini). A disposizione: Daddi; Gozzini, Noferi, Fiaschi. Allenatore: BeoniArbitro: Cerea di Bergamo (Ceci-Di Curzio-Bortolussi)Reti: 2’ s.t. MariniNote: ammoniti Allushaj, Borghi, il tecnico del TerranuovaTraiana Becattini. Espulso Tassi. Angoli 1-4. Recupero 2’ p.t. e 6’ s.t.Terranuova - Il TerranuovaTraiana si incarica ancora una volta di scrivere la storia. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Terranuova Traiana batte Figline 1-0 e conquista la salvezza in Serie D

Sfida decisiva in Serie D: Terranuova Traiana contro Figline per la salvezza - Per il campionato di serie D, alle 16, si gioca l’ultima ed avvincente sfida play out del girone E fra il Terranuova Traiana e il Figline di Beoni. Al "Matteini" si preannuncia una lotta cruciale per definire fra queste due squadre quella che conserverà la permanenza in categoria. Ultimi novanta minuti o centoventi, con il Figline che ha un solo obiettivo, quello dei tre punti, in quanto in classifica il Terranuova Traiana ha concluso il campionato davanti ai gialloblù. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Serie D, finisce in parità il derby Terranuova Traiana-Figline, è 1 a 1 - Ancora tutto apertissimo dopo i risultati di oggi in zona playout, si deciderà tutto all'ultima giornata: pareggia 1 a 1 il Terranuova Traiana nel derby contro il Figline, gli ospiti passano in vantaggio con Torrini dopo neanche un giro di orologio, Iaiunese pareggia al 27', per i biancorossi... 🔗Leggi su arezzonotizie.it

Terranuova Traiana-Figline: sfida decisiva per evitare la retrocessione - "Una partita che vale tanto, un playout anticipato". Alessio Sacconi tiene gli occhi puntati su Terranuova Traiana-Figline, in programma domani allo stadio Matteini. La penultima di campionato, l’ultima di fronte al pubblico casalingo. Una sfida che si preannuncia decisiva per i ragazzi di Becattini. "In una partita ci giochiamo un’intera stagione - afferma Sacconi - ci siamo preparati al meglio e ci faremo trovare pronti. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Terranuova Traiana batte Figline 1-0 e conquista la salvezza in Serie D - Il Terranuova Traiana vince il playout contro il Figline, assicurandosi la permanenza in Serie D e condannando gli avversari alla retrocessione. 🔗sport.quotidiano.net

Il Terranuova Traiana vince e si salva, il Figline saluta la serie D - Fra Terranuova Traiana e Figline, partita play-out che metteva in palio la permanenza in serie D, è terminata 1-0. Primo sussulto al’11’ di marca Figline: Mugelli si è incuneato fra i due centrali del ... 🔗valdarnopost.it

Terranuova Traiana si salva e condanna un'altra valdarnese - Il Terranuova Traiana vince all’inizio del secondo tempo, si salva e manda in Eccellenza il Figline. Sono due dunque due le valdarnesi condannate dai biancorossi. Domenica scorsa la Sangiovannese e ie ... 🔗corrierediarezzo.it