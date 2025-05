Terranova e i nuovi negozi Riviera 2 0 ispirati alla Romagna

Terranova presenta Riviera 2.0, il nuovo concept store che celebra le radici romagnole del brand. Inaugurato a Rimini il 12 maggio 2025, questo spazio innovativo coniuga moda giovane e contemporanea, rinnovando l'identità storica del marchio, parte del Gruppo Teddy sin dal 1961. Un incontro tra tradizione e modernità, dedicato a un pubblico dinamico e alla ricerca di freschezza.

Rimini, 12 maggio 2025 - Terranova lancia il nuovo concept store Riviera 2.0. Il brand di abbigliamento giovane e contemporaneo fa parte del Gruppo Teddy, nato nel 1961 a Rimini. Il nuovo concept nasce dalla volontà di far evolvere l'identità storica di Terranova, ripartendo proprio dalle radici della Riviera di Rimini e dal suo spirito pop originario, reinterpretandolo in modo attuale e vitale.Il nuovo format Riviera 2.0"L'obiettivo - fanno sapere dall'azienda - è creare un'esperienza immersiva e positiva, trasformando il negozio in un luogo capace di ispirare, accogliere ed emozionare, superando la logica del semplice spazio di vendita per una customer experience sempre più coinvolgente". Il nuovo format, dopo aver esordito al Centro Commerciale "Il Centro" di Arese, arriverà entro la fine del 2025 in oltre 20 negozi in 10 nazioni.

