Terno d’Isola senza pace nel paese dove fu uccisa Sharon Verzeni dividono le camminate pro sicurezza Per il Pd è giustizia fai-da-te

Terno d’Isola (Bergamo), 12 maggio 2025 – La questione della sicurezza accende un vivace dibattito politico nel Comune bergamasco, già scosso dall'omicidio di Sharon Verzeni. Le critiche del Pd locale e provinciale si concentrano sulla presenza di individui legati ad ambienti di estrema destra tra gli operatori di sicurezza, sollevando interrogativi sul futuro della sicurezza e dell'inclusione nel paese.

Ternod'Isola (Bergamo), 12 maggio 2025 – Il nodo sicurezza infiamma la polemica politica a Ternod'Isola, il piccolo Comune della Bergamasca portato alla ribalta delle cronache l'anno scorso per l'omicidio di SharonVerzeni: il Pd locale e quello provinciale hanno criticato l'amministrazione comunale per la presenza di soggetti legati a gruppi di estrema destra fra le persone che effettuano le ronde notturne per garantire maggiore 'tranquillità' ai cittadini. Lo choc che non si riassorbe Un paese, Terno, ottomila abitanti nell'Isola Bergamasca, dove i temi legati all'ordine pubblico non sono certo di secondo piano, soprattutto dopo la tragica morte della 33enne, uccisa a coltellate la notte tra il 29 e 30 luglio del 2024, in via Castegnate, dal trentenne Moussa Sangare (il processo nei suoi confronti è alle battute iniziali).

