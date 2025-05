Terni vetrina internazionale per il film ‘La Stella di Greccio’ | Racconto originale ed innovativo nello stile

Terni si prepara a diventare vetrina internazionale con il film "La Stella di Greccio", un racconto originale e innovativo sulla nascita del presepio. Dopo il successo a Roma, il film, che presenta in chiave comica la figura di Francesco d'Assisi, si appresta a conquistare il pubblico in America e in Malesia. Proiezione a Roma il 13 maggio alle 17.30.

La Stella di Greccio riprende il suo cammino da Roma e si appresta a sbarcare in America e in Malesia. Il film sulla nascita del presepio, primo a raccontare in chiave di commedia la figura di Francesco d’Assisi, arriva a Roma martedì 13 maggio con una proiezione in programma alle 17.30 nella. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, vetrina internazionale per il film ‘La Stella di Greccio’: “Racconto originale ed innovativo nello stile”

