Terni percorso formativo sulla giustizia riparativa | Sensibilizzazione e responsabilizzazione per unire le forze

"Comunità in cammino" è un percorso formativo che promuove la giustizia riparativa, la gestione dei conflitti e la cura delle relazioni sociali. Questo progetto, realizzato dal Comune di Terni, Uepe di Terni e Is.Me.S APS di Roma, mira a sensibilizzare e responsabilizzare la comunità per unire le forze in un cammino verso una società più coesa e giusta.

‘Comunità in cammino’ è il percorso di Sensibilizzazione alla giustiziariparativa, gestione del conflitto e cura delle relazioni in ambito sociale. L’iniziativa promossa dal Comune di Terni, Uepe di Terni e Is.Me.S APS di Roma è stata presentata stamattina – lunedì 12 maggio – presso la sala. 🔗Leggi su Ternitoday.it © Ternitoday.it - Terni, percorso formativo sulla giustizia riparativa: “Sensibilizzazione e responsabilizzazione per unire le forze”

Su altri siti se ne discute

Convegno sul valore educativo e sociale del teatro nel percorso formativo dei giovani - Un convegno per esplorare il valore educativo e sociale del teatro nel percorso formativo dei giovani.Venerdì 28 marzo 2024 alle ore 18:00 il Castello Angioino di Mola di Bari ospiterà il convegno “Tra scuola e palcoscenico: il teatro come strumento di orientamento e crescita”, un evento... 🔗Leggi su baritoday.it

Educazione ai diritti umani: un percorso formativo per l’integrazione dei minori stranieri non accompagnati a Palermo - Inizia alle ore 15:00 di oggi, 10 aprile 2025, il ciclo di incontri che “Casa dei Diritti”, l’Unità organizzativa responsabile dei progetti Sai (Sistema accoglienza integrazione) del Comune di Palermo ha organizzato per i giovani ragazzi accolti nel progetto Sai-Minori stranieri non accompagnati... 🔗Leggi su palermotoday.it

Nuove Indicazioni Nazionali, “imparare a memoria le poesie per apprezzarne ritmo e musicalità”. Il valore dello studio mnemonico nel percorso formativo - Le Nuove Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione affrontano il tema dello studio mnemonico con un approccio equilibrato e contestualizzato.L'articolo Nuove Indicazioni Nazionali, “imparare a memoria le poesie per apprezzarne ritmo e musicalità”. Il valore dello studio mnemonico nel percorso formativo sembra essere il primo su Orizzonte Scuola Notizie. 🔗Leggi su orizzontescuola.it

Comunità in cammino, il percorso formativo sulla giustizia riparativa; Giustizia riparativa, il Comune di Terni è il primo in Umbria ad attuare la riforma Cartabia con Comunità in cammino; A Chieti il corso di formazione Il commercialista ausiliario di giustizia nel processo civile; La legge Cartabia e il futuro della giustizia penale: formazione e confronto ad Avellino. 🔗Ne parlano su altre fonti

Percorso formativo per il personale sanitario e penitenziario - Prima regione in Italia, la Toscana ha avviato oggi il percorso formativo per operatori sanitari ... della sanità penitenziaria dal ministero di giustizia al servizio sanitario nazionale (DPCM ... 🔗nove.firenze.it