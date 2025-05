Terni cinquant’anni dedicati al karate per il Maestro Pazzaglia | la Federazione lo premia con il settimo ‘Dan’

Dopo cinquant'anni di dedizione al karate, il Maestro Fabrizio Pazzaglia riceve un prestigioso riconoscimento: il settimo ‘dan’ dalla Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali. Questo premio celebra la sua lunga carriera come tecnico e dirigente, a quindici anni dall'importante traguardo del sesto ‘dan’ conseguito a Follonica. Un meritato omaggio a un grande maestro.

Importante riconoscimento per il Maestro di karate Fabrizio Pazzaglia. Un premio alla carriera di tecnico e dirigente ricevuto dalla Federazione Italiana Judo Lotta karate Arti Marziali. A distanza di quindici anni dall'esame di cintura nera sesto 'Dan' - conseguito a Follonica - è arrivato

