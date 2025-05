Ternana pronta per i playoff di Serie C | Liverani affina la tattica e chiama i tifosi

In breve da Zazoom:

E’ tempo di playoff e il sostegno della tifoseria è più che mai fondamentale. Domani le Fere torneranno ad allenarsi a Terni, pronte per l'esordio nei quarti di finale di serie C. Domenica alle 20, scenderanno in campo per la gara d’andata, contro un avversario che sarà determinato dal sorteggio. È il momento di unirsi e spingere la squadra verso la vittoria!

E' fondamentale il sostegno della tifoseria da subito. E' la settimana d'esordio nei playoff e domani le Fere riprendono ad allenarsi a Terni. Domenica prossima alle 20 saranno impegnate nella gara d'andata del secondo turno nazionale (ovvero i quarti di finale) dei play off di Serie C, sul campo di un'avversaria che si conoscerà per sorteggio dopo le gare di ritorno del primo turno che sono in programma mercoledì. E importante partire con il piede giusto, anche per archiviare senza intoppi almeno una parte della delusione per la mancata promozione diretta. La società e la squadra confidano dunque in un buon seguito di supporter, come del resto accaduto in quasi tutte le gare esterne della stagione regolare, per poi gremire il più possibile il "Liberati" al ritorno (mercoledì 21, ore 20). Come per coloro che scendono in campo, nella piazza deve esserci la consapevolezza che gli spareggi, pur nascondendo insidie tremende (vedi alcuni risultati già emessi), rappresentano comunque una competizione a cui la Ternana, per caratura e mentalità, può presentarsi con le carte giuste.

