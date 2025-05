Terminal bus di Vasto ancora chiuso e nel degrado | Francesco Prospero chiede una riunione operativa

"Un’infrastruttura costata centinaia di migliaia di euro, consegnata al Comune il 7 agosto 2024, è ancora oggi – maggio 2025 – chiusa, abbandonata, priva di un piano gestionale e segnata dal degrado". A denunciare la situazione del Terminal bus di Vasto è il consigliere comunale e regionale di. 🔗Leggi su Chietitoday.it © Chietitoday.it - Terminal bus di Vasto ancora chiuso e nel degrado: Francesco Prospero chiede una riunione operativa

