Teotino non ha dubbi | La Juventus si sta buttando un po’ via a causa di tre ragioni Il giornalista attacca duramente i bianconeri

Gianfranco Teotino, intervenuto a Radio Sportiva, condivide le sue impressioni sull'impatto di Igor Tudor alla guida della Juventus e sulla sfida per un posto in Champions League. Le sue analisi mettono in luce le opportunità e le difficoltà che i bianconeri stanno affrontando, tracciando un quadro della situazione attuale e delle aspettative future.

Teotino non ha dubbi sulla nuova Juve di Tudor e sulla bagarre per un posto in Champions League: le sue impressioniGianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva per analizzare cosa ha portato l’arrivo di Tudor sulla panchina della Juve e la bagarre per la Champions League, che coinvolge anche i bianconeri.PAROLE – «La Juventus si sta un po’ buttando via. Le espulsioni di Yildiz e Kalulu erano evitabili e condizionano inevitabilmente il cammino della squadra in partite fondamentali per la stagione. E il cambio di allenatore non ha portato i benefici sperati. La squadra evidentemente è mal costruita o sta pagando lo scarso rendimento di qualche giocatore rispetto all’anno scorso». .com 🔗Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Teotino non ha dubbi: «La Juventus si sta buttando un po’ via a causa di tre ragioni». Il giornalista attacca duramente i bianconeri

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Teotino non ha dubbi: «Da quando è arrivato Tudor alla Juve è cambiato il modo di giocare, ecco come» - di Redazione JuventusNews24Teotino non ha dubbi sulla nuova Juve di Tudor: tutte le dichiarazioni del giornalista sul momento dei bianconeriGianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva per analizzare l’arrivo di Tudor sulla panchina della Juve e il modo di giocare dei bianconeri.PAROLE – «Una riduzione della serie A a 18 squadre sarebbe un beneficio per la qualità di gioco del campionato italiano. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Thiago Motta, Ravezzani non ha dubbi sul tecnico: «Per capire se sia utile proseguire con lui, la Juventus deve valutare queste cose» - di Redazione JuventusNews24Thiago Motta e il suo futuro sono stati analizzati così dal giornalista Fabio Ravezzani dopo la sconfitta della Juve con la FiorentinaAttraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la posizione della Juve sul futuro di Thiago Motta. Ecco cosa ha detto sul momento che sta vivendo la squadra bianconera.Per valutare se sia utile proseguire con Motta, la Juve deve valutare se abbia senso continuare senza titolari certi, un gruppo disorientato, un gioco in involuzione e una serie di cambi sbagliati dalla panchina. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Napoli, Lavezzi non ha dubbi su Lukaku: la sentenza - Il Pocho Lavezzi ha parlato in un’intervista del bomber del Napoli e della sua stagione: la sua opinione è chiarissima.Ezequiel Lavezzi è stato ospite di Televomero durante la trasmissione Terzo Tempo Calcio Napoli. Tantissimi gli aneddoti raccontati dal Pocho durante il suo intervento televisivo. Da grande tifoso del Napoli, Lavezzi ha anche parlato del rendimento attuale degli uomini di Antonio Conte, soffermandosi sulle recenti prestazioni di Romelu Lukaku. 🔗Leggi su spazionapoli.it

Jovic o Gimenez titolare in Coppa Italia? Marianella non ha dubbi; Teotino: «Da quando è arrivato Tudor alla Juve...»; Teotino: Cremonese favorita ai play-off, ha la rosa più completa; Venezia, per Di Francesco è un complotto: lo sfogo del tecnico e la polemica in studio. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Teotino non ha dubbi: «Da quando è arrivato Tudor alla Juve è cambiato il modo di giocare, ecco come» - Gianfranco Teotino ha parlato a Radio Sportiva per analizzare l’arrivo di Tudor sulla panchina della Juve e il modo di giocare dei bianconeri. PAROLE – «Una riduzione della serie A a 18 squadre ... 🔗juventusnews24.com

Teotino: “Un secondo trofeo salverebbe la stagione del Milan? Penso…” - Gianfranco Teotino è intervenuto ai microfoni di Sky in cui ha parlato dell'attuale stagione del Milan e della Coppa Italia ... 🔗msn.com

Teotino: «Inter, sforzo della vita. Polemiche Barcellona? Decisioni fanno discutere» - Gianfranco Teotino ha analizzato vari aspetti di Inter-Barcellona a Radio Sportiva. Il giornalista ha commentato le forti polemiche sollevate dal Barcellona sull’arbitro Marciniak, e lo sforzo fatto d ... 🔗informazione.it