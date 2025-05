Tentano di rubare 150 chili di avocado da un' azienda a Santa Venerina sorpresi dai carabinieri e arrestati

Un tentativo di furto di 150 chili di avocado è stato sventato dai carabinieri di Santa Venerina, che hanno arrestato due uomini di 33 e 30 anni, residenti a Riposto. L'operazione, parte dei costanti servizi di controllo del territorio, ha messo in luce l'impegno delle forze dell'ordine nella tutela delle aziende locali.

I carabinieri della stazione di SantaVenerina hanno sventato un furto di avocado ai danni di un'azienda agricola della periferia del paese, arrestando due uomini residenti a Riposto, rispettivamente di 33 e 30 anni. L'operazione si inserisce nell'ambito dei quotidiani servizi di controllo del.

