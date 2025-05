Tenta il colpo in una casa privata A tradirlo il gps di un orologio rubato

...stato un furto maldestro, ma il ladro non aveva considerato le insidie della tecnologia moderna. Il GPS integrato nello smartwatch, infatti, avrebbe presto rivelato la sua posizione, trasformando un colpo pianificato in un inseguimento avvincente. La caccia all'uomo era appena iniziata, e il furfante si ritrovava in una corsa contro il tempo per sfuggire alla giustizia.

Ha approfittato dell'assenza dei proprietari di casa per intrufolarsi nel loro appartamento, scassinando la portafinestra della cucina, con l'intento di rubare qualche bene di valore. Dopo aver messo a soqquadro la casa, si è portato con sé soltanto uno smartwatch, per poi darsi alla fuga.

