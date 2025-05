Tenta di strangolare la moglie poi credendola morte la nasconde sotto un tappeto

Il 6 maggio, una donna è diventata vittima della violenza del marito, che ha tentato di strangolarla e, dopo averla colpita brutalmente, l'ha nascosta sotto un tappeto, convinto di averla uccisa. Segregata in casa, era completamente isolata. Un'indagine avviata ha portato alla luce la terribile verità di questa drammatica situazione.

Segregata in casa, non poteva vedere nessuno. Il suo padrone l'altro giorno ha Tentato di ucciderla. Il 6 maggio ha Tentato di strangolarla, poi l'ha riempita di botte accanendosi sulla testa e il torace. credendola morta, l'ha occultata in terrazzo sotto un tappeto. A seguito di un'indagine. 🔗Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Tenta di strangolare la moglie, poi credendola morte la nasconde sotto un tappeto

Le notizie più recenti da fonti esterne

Anziano tenta di strangolare la moglie: gravissima in ospedale - Un tragico episodio di tentato femminicidio ha scosso la città veneta di Peschiera del Garda, ieri, martedì primo aprile. Un uomo di 77 anni ha cercato di strangolare la moglie, una donna di 72 anni, per poi allertare il 118 e chiedere l’intervento dei soccorsi.Leggi anche: Non un suicidio, ma un femminicidio: il caso di Daniela GaianiIntervento dei soccorsi e arresto dell’aggressoreI sanitari, giunti prontamente sul posto, hanno trovato la donna priva di sensi e in condizioni critiche. 🔗Leggi su thesocialpost.it

Verona, anziano tenta di strangolare la moglie, la donna è gravissima in ospedale - L'ennesimo tentato femminicidio è avvenuto a Peschiera del Garda, dove un uomo di 77 anni ha cercato di strangolare la moglie in casa. La donna è ora ricoverata in gravi condizioni.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Tenta di strangolare la moglie, arrestato 77enne a Peschiera del Garda - Un uomo di 77 anni è stato arrestato dai Carabinieri di Peschiera del Garda (Verona) dopo avere cercato di strangolare la moglie 72enne. Quando i militari sono intervenuti nell’abitazione degli anziani coniugi hanno trovato la donna riversa a terra ed il marito in stato confusionale, che ha ammesso spontaneamente di aver aggredito la moglie. I sanitari del Suem 118 sono riusciti a rianimare sul... 🔗Leggi su feedpress.me

Tenta di strangolare la moglie, poi credendola morta la nasconde sotto un tappeto; Pesta a sangue la moglie credendola morta la avvolge in un tappeto | arrestato albanese. 🔗Su questo argomento da altre fonti