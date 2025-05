Tennis Roma | Sinner vola agli ottavi

Jannik Sinner continua la sua marcia agli Internazionali d'Italia di tennis, raggiungendo gli ottavi di finale con una convincente vittoria contro l'olandese De Jong. Dopo il ritorno dalla squalifica, il numero uno al mondo ha dominato in 1 ora e 30 minuti, dimostrando una forma sempre più ritrovata e una determinazione invidiabile.

18.26 Due su due per Jannik Sinner a Roma dopo il rientro dalla squalifica. Il n.1 del mondo atterra agliottavi degli Internazionali battendo in 1h30'(6-4 6-2) l'olandese De Jong, n.93 Atp, ostacolo non insormontabile ma che impegna l'azzurro, stavolta in versione 'normale', fino al 3-2 del secondo set (poi cade e si fa male al polso). Sulla strada di Sinner c'è ora l'argentino Francisco Cerundolo, n.17 del tabellone. In serata tocca a Matteo Berrettini,che affronta il solido norvegese Ruud, numero 6 del ranking. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

