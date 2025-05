Temporali forti in Emilia Romagna scatta l’allerta meteo | le ultime previsioni

Bologna, 12 maggio 2025 – Pioggia e sole. E’ una settimana dall’andamento molto variabile quella che ci attende in EmiliaRomagna in cui si alterneranno il beltempo con i Temporali (forti, quelli previsti dall’allertameteo di lunedì 12 e martedì 13 maggio). Una fase di metà maggio un po’ pazzerella che si spera possa aprire le porte definitivamente alla stabilità e alla bella stagione. Anche se è probabile che sino a fine mese dovremo abituarci un po’ a un ‘ottovolante’ meteorologico. Vediamo ora giornata per giornata che tempo farà nei prossimi giorni. Allerta meteo in EmiliaRomagna: ecco doveIntanto il bollettino Arpae ha diramato un’allerta meteo valida per tutte le province della regione poiché “nella seconda parte di giornata di lunedì 12 maggio sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di Temporaliforti, con possibili effetti e danni associati”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Temporali forti in Emilia Romagna, scatta l’allerta meteo: le ultime previsioni

