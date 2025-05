Temporali e grandine rischio a Milano e in Lombardia | dove e quando Poi arriva il caldo

La settimana è inizia con il bel tempo, ma non è destinato a durare. La Primavera continua ad essere dispettosa, anche se l'estate potrebbe essere alle porte, spunta una data 🔗Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Temporali e grandine, rischio a Milano e in Lombardia: dove e quando. Poi arriva il caldo

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Pioggia, temporali e grandine dopo l’assaggio d’estate a Milano e in Lombardia: le previsioni meteo - Milano, 1 maggio 2025 – Nessuna illusione, non è ancora tempo d’estate. Nonostante questi ultimi giorni di sole e caldo a Milano e in Lombardia, la prossima settimana cambia tutto di nuovo: dopo l’anticiclone africano arriverà infatti un pericoloso break temporalesco con precipitazioni che potrebbero risultare anche intense e localmente accompagnate da grandine. Ma vediamo tutto più nel dettaglio. 🔗Leggi su ilgiorno.it

Forti temporali e raffiche di vento: l’allerta meteo a Milano e in Lombardia. La mappa delle zone più a rischio: ecco dove e quando - Milano, 16 aprile 2025 – La morsa del maltempo non allenta la sua presa su Milano e la Lombardia, dove la pioggia e le nuvole si stanno alternando in rapida sequenza da lunedì. Oggi il Centro Funzionale Monitoraggio Rischi Naturali della Regione Lombardia conferma l'allerta meteo gialla (ordinaria) per rischio idrogeologico e per rischio idraulico già emanata ieri. Si aggiunge, a partire dalla mezzanotte e per 24 ore l'allerta vento (gialla, rischio ordinario) e dalle ore 6 di domani, giovedì 17 aprile, l'allerta temporali (sempre gialla). 🔗Leggi su ilgiorno.it

Maltempo a Milano, scatta l’allerta vento e temporali: confermato il rischio idrogeologico e idraulico - La Protezione civile del comune di Milano ha confermato l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e idraulico. Si aggiunge, a partire dalla mezzanotte di oggi e le 24 ore successive, anche l'allerta gialla per rischio vento e, dalle ore 6 di domani, giovedì 17 aprile, l'allerta temporali.Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Temporali e grandine, rischio a Milano e in Lombardia: dove e quando. Poi arriva il caldo; Meteo MILANO: in arrivo tanta pioggia, torna il rischio grandine; Temporali al Nord e al Centro, allerta gialla in 15 regioni - Nel Padovano evacuate 15 persone intrappolate nelle auto; Maltempo a Milano, pioggia e grandine si abbattono sulla città: il video e le immagini. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Meteo: tra poche ore scoppieranno forti Temporali, rischio Grandine; ecco dove - Temporali e Grandine tra poche ore su alcune regioni d'Italia Tornano piogge, temporali e grandinate tra poche ore su alcune regioni d'Italia. Dopo una breve tregua anticiclonica che ha regalato al Pa ... 🔗informazione.it

Maltempo, allerta arancione in Lombardia: ancora pioggia e temporali. Dove e fino a quando - Il tempo resterà instabile per qualche giorno, a causa di una circolazione depressionaria in discesa dal centro-nord Europa che rimarrà stazionaria tra Francia e nord Italia ... 🔗ilgiorno.it

Maltempo, forti piogge su Milano e in Lombardia. A Como straripano i tombini sul lungolago - A Milano sono iniziate le piogge: nel pomeriggio e nelle prossime ore sono previsti 14mm di pioggia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 20 gradi, la minima di 16. 🔗msn.com