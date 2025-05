Telefonata tra Leone XIV e Zelensky Il presidente | ho invitato il Papa in Ucraina

In una recente telefonata, il Pontefice Leone XIV ha ricevuto un invito dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky a visitare Kiev. Mentre Zelensky si prepara per colloqui a Istanbul su un possibile cessate il fuoco, l'assenza di una conferma da parte di Putin rimane una fonte di incertezza. Servizio di Pierluigi Vito.

