Telefonata tra Fidan e Lavrov | passi avanti nei colloqui di pace Russia-Ucraina

Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha dialogato telefonicamente con il suo omologo russo Serghei Lavrov, evidenziando progressi nei colloqui di pace tra Russia e Ucraina. L'agenzia turca Anadolu riporta che i due diplomatici hanno esaminato le recenti iniziative per favorire una risoluzione del conflitto, secondo fonti del ministero turco.

Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto una Telefonata con il suo omologo russo Serghei Lavrov. Lo riporta l'agenzia turca Anadolu.Fidan e Lavrov hanno discusso degli ultimi sforzi per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina, secondo fonti del ministero degli Esteri turco citate dall'agenzia.La Telefonata arriva alla vigilia di un incontro tra le parti russa e Ucraina a Istanbul questo giovedì per i primi colloqui di pace tra i due Paesi in oltre tre anni.

