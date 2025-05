Telefonata Mosca-Ankara su pace Kiev

Il 22 ottobre, il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha contattato il suo omologo russo Serghei Lavrov per discutere delle iniziative volte a instaurare la pace tra Russia e Ucraina. La comunicazione, riportata dall'agenzia turca Anadolu, si svolge poco prima di un importante incontro diplomático che potrebbe influenzare l'evoluzione del conflitto.

22.10 Il Ministro degli Esteri turco Hakan Fidan ha avuto una Telefonata con il suo omologo russo Serghei Lavrov. Lo riporta l'agenzia turca Anadolu. Fidan e Lavrov hanno discusso degli ultimi sforzi per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina. La Telefonata arriva alla vigilia di un incontro tra le parti russa e ucraina a Istanbul questo giovedì per i primi colloqui di pace tra i due Paesi in oltre tre anni. 🔗Leggi su Servizitelevideo.rai.it

