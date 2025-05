Telefonata del Papa con Zelensky e l' incontro con i media E sul primo viaggio

...nostro mondo e delle nostre Anime. La comunicazione è un ponte che ci unisce, un'opportunità per scambiare idee e costruire relazioni più forti. Oggi, in questa era digitale, ogni parola e ogni gesto possono avere un impatto profondo. Insieme, esploreremo come il dialogo e l'informazione possano arricchire non solo le nostre vite, ma anche il nostro cammino spirituale. Benvenuti a questo incontro significativo.

Papa Leone XIV ha incontratoin Vaticano giornalisti e rappresentanti dei media: "Cari amici, impareremo con il tempo a conoscerci meglio. Abbiamo vissuto - possiamo dire insieme - giorni davvero speciali. Li abbiamo, li avete condivisi con ogni mezzo di comunicazione: la TV, la radio, il web, i social. Vorrei tanto che ognuno di noi potesse dire di essi che ci hanno svelato un pizzico del mistero della nostra umanità, e che ci hanno lasciato un desiderio di amore e di pace", ha detto Papa Robert Francis Prevost, il primo stratunitense della storia della Chiesa. Leone XIV salutando i giornalisti e gli operatori media ha incontrato anche una giornalista peruviana che gli ha donato una sciarpa tipica che Prevost ha indossato per il selfie scattato con la professionista. Lasciando l'Aula Paolo VI, il Pontefice si è intrattenuto a parlare con un operatore tv che ha mostrato la bandiera del Perà, Paese in cui ha a lungo servito. 🔗Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Telefonata del Papa con Zelensky e l'incontro con i media. E sul primo viaggio...

