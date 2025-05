Teddy Long | Non rinnego Vince McMahon gli devo tutto

Come ben sappiamo, VinceMcMahon è finito al centro di uno scandalo che di fatto lo ha estromesso dalla WWE e dal mondo del wrestling. Nei suoi confronti pesanti accuse di molestie, comportamenti inappropriati e richieste sessuali. In molti, dopo lo scandalo, hanno preso le distanze dal Chairman, ma c’è qualcuno che ancora oggi gli è grato. Si tratta di TeddyLong.“Gli devotutto”Parlando ai microfoni del podcast “Wrestling Time Machine”, TeddyLong ha mostrato gratitudine nei confronti di VinceMcMahon: “Sono al suo fianco e lo sarò sempre. Se non fosse stato per lui non mi troverei dove sono oggi. Gli devotutto”. Insomma, nonostante tutto, l’ex GM di SmackDown non ha preso le distanze da VinceMcMahon. 🔗Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - Teddy Long: “Non rinnego Vince McMahon, gli devo tutto”

Su questo argomento da altre fonti

IndyCar, Palou per il tris a Long Beach - Dopo la parentesi al ‘The Thermal Club’, la NTT IndyCar Series torna protagonista a Long Beach per la terza delle diciassette competizioni previste per quanto riguarda la stagione 2025. Sarà il secondo percorso non permanente del campionato, uno dei più iconici dell’intero calendario. Il percorso che in passato ha accolto anche il Mondiale di F1 ha una metratura di 1.968 mi (3.167 km) intervallati da 11 curve. 🔗Leggi su oasport.it

Sono cinesi 8 porti della Top 20 mondiale. Hong Kong arranca, cresce Long Beach | Grafico - In Europa, il traffico container cumulativo dei primi 10 porti si è attestato a 65 milioni di teu nel 2024, registrando una crescita del 5,7%. Tutti gli scali hanno beneficiato di una ripresa del mercato, ad eccezione del Pireo e di Algeciras. Genova cresce ma perde una posizione 🔗Leggi su ilsecoloxix.it

The Long Walk: il trailer del film tratto dal romanzo di Stephen King - The Long Walk: il trailer del film tratto dal romanzo di Stephen KingIl primo trailer di The Long Walk ci offre uno sguardo al nuovo adattamento cinematografico di un’opera di Stephen King. Il film è basato sul primo libro di King, pubblicato nel 1979, con lo pseudonimo di Richard Bachman. Ambientato in un mondo distopico, segue un gruppo di adolescenti che partecipano a una gara annuale chiamata “The Long Walk”, in cui devono mantenere una certa velocità di camminata o essere uccisi. 🔗Leggi su cinefilos.it

Teddy Long: “Non rinnego Vince McMahon, gli devo tutto”. 🔗Cosa riportano altre fonti

Teddy Long: “Non rinnego Vince McMahon, gli devo tutto” - Come ben sappiamo, Vince McMahon è finito al centro di uno scandalo che di fatto lo ha estromesso dalla WWE e dal mondo del wrestling. Nei suoi confronti pesanti accuse di molestie, comportamenti inap ... 🔗zonawrestling.net