Tecnologia Ingv | In arrivo nuovi sensori per studiare cosa accade nei Campi Flegrei

L'INGV annuncia l'arrivo di nuovi sensori per monitorare i fenomeni nei Campi Flegrei. Grazie a fondi recenti, sarà possibile implementare una rete di misurazione più densa sul campo e nel Golfo, con l'obiettivo di studiare le deformazioni del suolo, l'attività sismica e il movimento sotterraneo dei gas, migliorando la comprensione di questo complesso sistema vulcanico.

“Con i nuovi fondi potremo fare passi avanti nella Tecnologia che usiamo per studiare con attenzione quello che accade nei CampiFlegrei, avremo una rete più fitta a terra nel fondo del Golfo di sensori per le deformazioni del suolo e dell’attività sismica e il movimento sotterraneo del gas e delle masse”. Così Mauro Di Vito, direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Ingv commenta all’Ansa i passi avanti con i 6 milioni di finanziamento stanziati dal Governo per il lavoro degli studiosi nei territori di Pozzuoli, Bacoli e dei quartieri occidentali di Napoli per il bradisismo e il vulcano dei CampiFlegrei.I 6 milioni sono stati stanziati per il progetto ‘Rose’, che comprende anche altre iniziative dell’Ingv in Italia, ma la maggior parte andrà al territorio flegreo che continua a convivere il bradisismo come dimostrato questa notte da una scossa di 1,8 gradi. 🔗Leggi su Ildenaro.it

