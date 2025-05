Teatro alla Scala il Maestro Myung-Whun Chung nuovo direttore musicale dal 2027 | Cda unanime

Il Teatro alla Scala annuncia con entusiasmo la nomina di Myung-Whun Chung come nuovo direttore musicale a partire dal 2027. La decisione è stata adottata all'unanimità dal consiglio di amministrazione, con la benedizione del sindaco e presidente della Fondazione, Giuseppe Sala, che celebra il valore di questa scelta per il prestigioso ente milanese.

Addio al maestro Roberto De Simone, dal San Carlo alla Scala una vita per la musica e il teatro tra innovazione e tradizione - Un figlio di Napoli, il cui talento musicale e registico aveva ha varcato i palcoscenici dei teatri ed è entrato nei libri di storia della musica. È morto all’età di 91 anni Roberto De Simone, figura cardine della cultura italiana del Novecento: compositore, musicologo, regista teatrale, già direttore del Conservatorio di Napoli per 5 anni fino al 2000 e del Teatro San Carlo dal 1983 al 1987, fondatore nel ’67 della ‘Nuova Compagnia di Canto Popolare’. 🔗 Leggi su ilfattoquotidiano.it

“Mi sento un padre in pectore dei Wiener Philharmoniker”: il maestro Riccardo Muti festeggia al Teatro alla Scala 50 anni ininterrotti sul podio - Il Maestro Riccardo Muti ha passato 50anni ininterrotti sul podio dei Wiener Philharmoniker e 55 anni dal primissimo concerto. Così il 25 febbraio al Teatro della Scala di Milano sold out si terrà un evento speciale, prima di partire per gli Stati Uniti per tre concerti alla Carnegie Hall di New York il 28 febbraio e il 1 e 2 marzo.Il programma del concerto del 25 febbraio a Milano include la Sinfonia n° 4 “Tragica” di Franz Schubert e la Sinfonia n° 7 di Anton Bruckner. 🔗Leggi su ilfattoquotidiano.it