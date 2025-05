tcr autotrasportatori in rivolta contro le lunghe file

In breve da Zazoom:

Gli autotrasportatori potrebbero bloccare l’accesso e l’uscita degli autotreni al varco del Tcr, il Terminal Container Ravenna al porto San Vitale, "dove si formano da diversi mesi file molto lunghe , anche di due ore, che creano difficoltà alla consegna e al ritiro dei container". Il Cuar (Comitato Unitario dell’Autotrasporto) ha aperto un confronto con i vertici dell’azienda "per individuare le possibili soluzioni a una situazione che costituisce un grave danno economico". Infatti, le imprese si associano alla protesta dei camionisti: spedizionieri e doganalisti hanno convocato per questa settimana i propri organismi. "È il momento – dicono – che le associazioni prendano in mano la situazione. Stiamo dando un disservizio enorme alla clientela, molti hanno già deciso di andare a sbarcare a Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Djokovic guida la rivolta dei tennisti contro “il sistema corrotto” e Trump osserva interessato (Telegraph) - Djokovic, Kyrgios e molti altri tennisti passano all’attacco contro il “sistema” tennis. Lo scrive anche il Telegraph che parla di come il sindacato presieduto dal serbo insieme a un gruppo di giocatori “ha avviato una causa legale a livello mondiale contro quello che ha definito un sistema «corrotto, abusivo e illegale»“. Di questo sistema fanno parte i tre tour principali: l’Atp (che si occupa degli uomini), la Wta (l’organismo equivalente per le donne) e l’Itf (che organizza eventi di secondo livello). 🔗 Leggi su ilnapolista.it

“Cacciato l’unico vero artista”. Scandalo Amici 24, rivolta social contro Maria De Filippi e i giudici - La semifinale di Amici 24, andata in onda sabato 10 maggio, ha lasciato dietro di sé una lunga scia di polemiche e proteste infuocate. La puntata si è aperta con grande attesa e tensione: i concorrenti rimasti in gara si giocavano l’accesso all’ultima serata del talent di Canale 5, la finale tanto ambita, quella che segna il traguardo di un lungo percorso fatto di sacrifici, prove e sogni. Ma la decisione presa da due dei tre giudici ha spaccato il pubblico e gettato nel caos la rete. 🔗 Leggi su caffeinamagazine.it

Milano in rivolta: proteste contro Trump e sostegno a Zelensky per l’Ucraina - Milano – Un gruppo di manifestanti si è radunato sotto il Consolato americano per esprimere la propria contrarietà a quanto accaduto di recente alla Casa Bianca, nel corso dell’incontro tra il presidente degli Stati Uniti e il capo di Stato ucraino. Sventolando bandiere dell’Ucraina, dell’Italia e dell’Unione Europea, alcune decine di persone hanno deciso di […] L'articolo Milano in rivolta: proteste contro Trump e sostegno a Zelensky per l’Ucraina è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗Leggi su sbircialanotizia.it