Tchouameni Juve | il francese è in uscita dal Real Madrid e può piacere alla società ma servirà centrare questo obiettivo | l’indiscrezione che scuote il mondo bianconero!

Il calciomercato della Juventus si accende con l'ipotesi di un colpo di lusso: Aurelien Tchouameni del Real Madrid. Secondo l'edizione online di Fichajes, il centrocampista francese potrebbe essere il rinforzo tanto atteso dai bianconeri. Tuttavia, per concretizzare questa ambiziosa operazione, sarà fondamentale raggiungere alcuni traguardi specifici. Scopriamo insieme i dettagli di questa intrigante possibilità.

Tchouameni Juve, il francese può essere il rinforzo di lusso dei bianconeri! Per mandare in porto l'operazione servirà quel traguardo. Il calciomercato Juventus è legato a doppio filo con quello del Real Madrid. A dirlo con certezza è l'edizione online di Fichajes, che associa un calciatore in uscita dai blancos al club bianconero. Il nome in questione è quello di Aurelien Tchouameni. Il centrocampista interessa potenzialmente alla Vecchia Signora, la quale, però, deve essere certa di una cosa: partecipare alla prossima edizione della Champions League.

Fiorentina Juve, al Franchi stecca anche Thuram: esce sconfitto dal confronto con Fagioli. Voto insufficiente per il francese - di Redazione JuventusNews24Fiorentina Juve, al Franchi stecca anche Thuram: esce sconfitto dal confronto con Fagioli. Voto insufficiente anche per il centrocampista franceseNella serata di ieri la Juventus ha rimediato un’altra pesante sconfitta sul campo della Fiorentina che fa seguito al ko interno di una settimana fa contro l’Atalanta. Tuttosport ha dato i voti ai protagonisti di questo match: di seguito la pagella di Thuram. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Kolo Muani Juve, Balzarini ha svelato il piano d’acquisto del francese da parte dei bianconeri: sarà decisivo questo aspetto! - di Redazione JuventusNews24Kolo Muani Juve, Gianni Balzarini svela l’idea attraverso la quale Cristiano Giuntoli potrebbe acquisire definitivamente il franceseGianni Balzarini è sicuro. Randal Kolo Muani sarà definitivamente un giocatore della Juve attraverso un’impalcatura d’affare e una condizione. Ecco i dettagli dell’operazione attraverso le parole pronunciate sul suo canale You Tube.PAROLE – «I lavori di Giuntoli, in stato avanzato, sono quelli di tramutare il prestito secco in prestito con obbligo di riscatto al 30 giugno del 2026 per una ammontare attorno ai 40/45 milioni. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Hancko Juve, lo slovacco ha detto sì a Giuntoli: per chiudere l’operazione va sistemata una pedina in uscita. Ultimissime sul fronte mercato - di Redazione JuventusNews24Hancko Juve, l’affare può andare in porto. Sarà determinante l’uscita di un giocatore che ha fatto parlare di sé nella fase finale del calciomercato di riparazioneDavid Hancko può forse considerarsi un calciatore della Juve in vista del calciomercato estivo. Il poliedrico difensore del Feyenoord è la priorità di bianconeri, i quali vogliono rinforzare anche il proprio reparto arretrato. 🔗Leggi su juventusnews24.com

Tchouameni tra i cedibili in casa Real Madrid? Timido interesse della Juve - Aurelien Tchouameni, difensore-centrocampista classe 2000 della nazionale francese, potrebbe essere tra i giocatori che il Real Madrid andrebbe a mettere sul mercato per "rifondare" ... 🔗tuttojuve.com

Juve, occhi (anche) a Parigi: l’attaccante di gennaio e i due nomi in uscita - La strategia bianconera in vista del mercato di gennaio è chiara, almeno nella sua declinazione ufficiale, ribadita da Cristiano Giuntoli prima di Milan-Juve ... movimento in uscita, in grado ... 🔗msn.com

Calciomercato Juve, Giuntoli potrebbe piazzare un colpo in uscita: un esubero prepara il suo approdo in Premier League! Tutti i dettagli - Emergono delle importanti novità su quello che potrebbe essere il futuro di Douglas Luiz, centrocampista brasiliano che potrebbe lasciare il calciomercato Juve a un anno dal suo arrivo a Torino. 🔗juventusnews24.com