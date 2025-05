Tau Altopascio supera Pistoiese 2-1 e conquista il quarto posto

In breve da Zazoom:

In una sfida emozionante, il Tau Altopascio ha avuto la meglio sulla Pistoiese con un punteggio di 2-1. I padroni di casa, guidati dall'allenatore Venturi, hanno dimostrato determinazione e strategia sul campo, portando a casa tre punti preziosi. La partita, ricca di azioni e occasioni, ha mantenuto i tifosi con il fiato sospeso fino all'ultimo minuto, evidenziando il valore di entrambe le squadre.

TAU Altopascio 2 Pistoiese 1TAU Altopascio: Pierallini, Zanon (21’ st Bruzzo), Biagioni (24’s t Negro), Sichi (32’ st Bartelloni), Bernardini, Meucci, Atzeni (19’ st Ivani), Lombardo, Rinaldini (31’ st Barsi), Andolfi, Motti. All.: Venturi.Pistoiese: Cecchini, Accardi, Bertolo, Kharmoud (38’ st Giometti), Simeri (11’ st Sparacello), Basanisi (22’ st Greselin), Boccia (25’ st Donida), Mazzei, Maldonado, Pinzauti, Diodato. All.: Villa.Arbitro: Vincenzi di Bologna.Reti: 16’ pt Biagioni, 45’ pt Meucci, 26’ st Mazzei.Note: espulsi 1’ st Maldonado (doppio gallo), 40’ st Mazzei (rosso diretto), 45’ st Bruzzo (doppio giallo); spettatori: 500 con larga rappresentanza ospite.Altopascio - Il Tau ritorna al successo casalingo che mancava dal 24 gennaio: supera la Pistoiese, restituendo il 2-1 orange dell’andata e la scavalca in classifica. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tau Altopascio supera Pistoiese 2-1 e conquista il quarto posto

Su questo argomento da altre fonti

Pistoiese sfida il Tau ad Altopascio per definire la griglia playoff - Ultima fatica, almeno in termini di stagione regolare, per la Pistoiese, che questo pomeriggio (fischio d’inizio alle 16) sarà impegnata al Comunale di Altopascio contro la formazione di casa del Tau. Un confronto d’alta classifica che sarà determinante per definire la griglia playoff, con le due squadre che hanno la certezza di prendere parte alla post-season ma non sanno ancora chi affronteranno in semifinale. 🔗Leggi su lanazione.it

Playoff: Ravenna attende la semifinale contro Pistoiese o Tau Altopascio - La corsa playoff è giunta all’ultima curva. Mancano appena novanta al termine della stagione regolare, dopo di che sarà definita la griglia della post-season, con le quattro squadre rimaste in gioco che si contenderanno la conquista dei playoff e del conseguente posto al sole nella classifica dei ripescaggi.Il Ravenna è già sicuro del secondo posto e attende di sapere chi tra Pistoiese e Tau Altopascio sarà la propria avversaria nella semifinale del ‘Benelli’ di domenica prossima. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Pistoiese, il rush finale per il terzo posto. Con il Tau scontro diretto all’ultimo turno - La conclusione del campionato di Serie D, prevista per domenica 4 maggio, mancano sette partite. Ventuno punti in palio che serviranno a decidere chi tra Forlì e Ravenna, attualmente divise da due lunghezze, riuscirà a vincere il campionato e chi dovrà invece accontentarsi della seconda posizione e della conseguente disputa dei playoff. Spettatrice interessata della contesa è anche la Pistoiese, che da alcune settimane è fuori dalla lotta per il primato visti i 14 punti che separano gli arancioni dal primato in classifica, ma che si giocherà le proprie chance ai playoff. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tau Altopascio supera Pistoiese 2-1 e conquista il quarto posto; Serie D, il Tau Calcio supera la Pistoiese e chiude al quarto posto; finale amaro: la sconfitta di Altopascio condanna gli arancioni al quinto posto; La Pistoiese supera il Tau Calcio e torna nella zona Playoff. 🔗Se ne parla anche su altri siti

La Pistoiese cade con il Tau: 2-1. Ai playoff il Ravenna - Altopascio (Lucca), 11 maggio 2025 – La Pistoiese chiude con una sconfitta, 2-1, sul campo del Tau il campionato di serie D: in virtù di questo risultato, scende al quinto posto della classifica del g ... 🔗lanazione.it

Altopascio batte Pistoiese 2-1: arancioni in semifinale contro Ravenna - ALTOPASCIOSi chiude con una sconfitta la stagione regolare della Pistoiese, che affonda 2-1 contro il Tau Altopascio e viene condannata alla quinta posizione in classifica, che significa affrontare il ... 🔗msn.com

Serie D, il Tau Calcio supera la Pistoiese e chiude al quarto posto - In semifinale playoff affronterà il Lentigione. Al Seravezza il derby con il Ghiviborgo: in finale post season trova l'Orvietana ... 🔗luccaindiretta.it