Targa Florio Historic la Island Motorsport si fregia della Coppa Scuderie

Pur nonostante le numerose defezioni per problemi meccanici che ne hanno assottigliato i ranghi, la locale IslandMotorsport (sempre supportata dalla Tempo srl) si è fregiata dellaCoppaScuderie una volta archiviato il TargaFlorioHistoric Rally, terzo iconico appuntamento del Campionato. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Targa Florio Historic, la Island Motorsport si fregia della Coppa Scuderie

