Tappa in città per Liberi di scegliere

In breve da Zazoom:

Con l'arresto del mio ex marito, una crescente preoccupazione per i miei figli ha cominciato a tormentarmi. Temendo che potessero seguire una strada sbagliata in un ambiente segnato dalla criminalità, ho deciso di lottare con determinazione. Ogni sforzo, ogni timore affrontato lungo questo difficile cammino, si è rivelato un atto d'amore nei loro confronti, un sacrificio per garantirgli un futuro migliore e lontano dall'ombra della mafia.

"Con l’arresto del mio ex marito, ho sentito dentro di me una preoccupazione crescente per i miei figli. Temevo che potessero prendere una strada sbagliata crescendo in un ambiente simile: la sua famiglia era in gran parte carcerata per reati di mafia. Ogni sforzo, ogni mia paura di questo lungo percorso è stato ripagato a pieno. La mia scelta è stata sicuramente fatta per l’amore dei miei figli". È il testo di una delle testimonianze che sono state lette ieri mattina a Modena, all’interno del Dipartimento di Giurisprudenza, in occasione della Tappa modenese della mobilitazione di Libera dal nome "Fame di verità e giustizia", un viaggio a trent’anni dalla nascita dell’associazione, per animare il dibattito pubblico con l’obiettivo di riscrivere l’agenda in tema di mafie e corruzione. Dopo il lancio della mobilitazione il 10 maggio a Bologna, a Modena il coordinamento di Libera ha affrontato uno dei tanti punti della mobilitazione: quello su “Liberi di scegliere”. 🔗Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tappa in città per "Liberi di scegliere"

Su altri siti se ne discute

Torna la ’Coppi e Bartali’. Tappa in città e provincia. Il via martedì 25 marzo - La data della Settimana Coppi e Bartali si avvicina, tornando a Ferrara dopo tantissimi anni con una tappa che parte dal capoluogo per arrivare a Bondeno. Era infatti il 2001 quando nella prima tappa, su viale Cavour, all’ombra del Castello, in una volata imperiosa vinse Ivan Quaranta in una bella giornata baciata dal sole e dal pubblico di quell’ormai lontano 27 marzo. Oggi, dopo oltre due decenni, la Settimana Coppi e Bartali torna in terra ferrarese. 🔗Leggi su sport.quotidiano.net

Valmontone, dal 5 al 10 maggio fa tappa in città la casa della salute della Asl Rm5 - La Casa della Salute Mobile della ASL Roma 5 offrirà visite e prestazioni specialistiche ambulatoriali agli assistiti ASL Roma 5: prossima tappa a Valmontone, dal 5 al 10 maggio. “Nella casa della salute mobile saranno svolte attività di screening fondamentali per ridurre le liste d’attesa e... 🔗Leggi su frosinonetoday.it

Miss Città Murata, Rebecca Deborah vince a Castelfranco la prima tappa - Sabato 1 marzo all’Arya’s Club di Castelfranco Veneto si è svolta la prima selezione del concorso di bellezza più storico e più social del Veneto, Miss Città Murata, giunto alla 25esima edizione. La competizione è organizzata dalla Elegance Eventi e presentata da Eleonora Sorato, Patron del... 🔗Leggi su trevisotoday.it

Su questo argomento da altre fonti

Torre Annunziata, il progetto Liberi di pensare fa tappa in città; Tour Lamborghini Ferrara Scelta Come Tappa; La comunità Principe Azzurro ospita il progetto Giustizia e umanità liberi di scegliere; Un Giro d’Italia da applausi. La città si prepara alla festa. 🔗Se ne parla anche su altri siti