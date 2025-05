tap tutti assolti per la costruzione del gasdotto 

Tutti gli imputati sono stati assolti nel processo relativo alla costruzione del gasdotto, accusati di vari reati tra cui deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia e inquinamento ambientale. La sentenza ha suscitato reazioni contrastanti, ponendo interrogativi sulla gestione delle risorse e sulla tutela dell'ambiente.

Il dopo terremoto in aula. Finanziamenti non dovuti per la ricostruzione, assolti tutti gli imputati - Nessun tentativo di raggiro nella richiesta di fondi per la riqualificazione post sisma di alcuni immobili agricoli. Si è concluso con tre assoluzioni il processo che vedeva imputati per tentata truffa ai danni della Regione i due legali rappresentanti della società beneficiaria dei contributi, dell'impresa esecutrice e il direttore dei lavori. Al centro del processo un'azienda agricola di Mirabello che chiese quei soldi per rimettere in sesto quattro edifici.