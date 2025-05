Tap tutti assolti e prescritti gli imputati per la realizzazione del gasdotto a Melendugno

Il Tribunale di Lecce ha emesso verdetti di assoluzione e prescrizione per tutti gli imputati coinvolti nella realizzazione del gasdotto Tap, che collega l'Azerbaijan all'Italia, approdando a Melendugno. La decisione chiude una lunga vicenda giudiziaria, con la procura che ha fortemente sostenuto le assoluzioni.

tuttiassolti o prescritti. Il Tribunale di Lecce ha chiuso così la vicenda della costruzione del gasdotto Tap che collega l’Azerbaijan e l’Italia, con approdo a Melendugno, ed è ormai operativo da qualche anno. A sollecitare buona parte delle assoluzioni era stata la stessa procura, rappresentata dal pubblico ministero Alessandro Prontera, con richieste di pene minori solo per 8 dei 19 imputati – tra manager, imprenditori, tecnici e la stessa società che aveva costruito l’opera – e solo per il reato di inquinamento ambientale.Alcuni dei capi di imputazione erano prescritti, per tutti gli altri l’assoluzione è giunta perché “il fatto non sussiste”. Il processo è iniziato a gennaio del 2021 e ha avuto una vita molto travagliata tra numerosi cambi del giudice e altri ostacoli. Proprio in apertura di udienza oggi i Comuni di Melendugno e di Vernole hanno ritirato la costituzione di parte civile dopo l’accordo transattivo raggiunto con la società. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Tap, tutti assolti (e prescritti) gli imputati per la realizzazione del gasdotto a Melendugno

Ne parlano su altre fonti

Tap, tutti assolti per la costruzione del gasdotto - Le accuse erano, a vario titolo, di deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia e inquinamento ambientale 🔗Leggi su ilgiornale.it

Salento, processo Tap: tutti assolti, nessun risarcimento alle parti civili - Tutti assolti, con qualche parziale proscioglimento per prescrizione (per le ipotesi di violazioni dei vincoli paesaggistici) i 19 imputati del processo sul gasdotto Tap. E' il verdetto del... 🔗Leggi su quotidianodipuglia.it

Il dopo terremoto in aula. Finanziamenti non dovuti per la ricostruzione, assolti tutti gli imputati - Nessun tentativo di raggiro nella richiesta di fondi per la riqualificazione post sisma di alcuni immobili agricoli. Si è concluso con tre assoluzioni il processo che vedeva imputati per tentata truffa ai danni della Regione i due legali rappresentanti della società beneficiaria dei contributi, dell’impresa esecutrice e il direttore dei lavori. Al centro del processo un’azienda agricola di Mirabello che chiese quei soldi per rimettere in sesto quattro edifici. 🔗Leggi su ilrestodelcarlino.it

Tap, tutti assolti (e prescritti) gli imputati per la realizzazione del gasdotto a Melendugno; Processo gasdotto Tap, tutti assolti vertici e società; Salento, processo Tap: tutti assolti, nessun risarcimento alle parti civili; Processo vertici Tap: tutti assolti per i lavori di realizzazione del tratto terminale del gasdotto. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne

Tap, tutti assolti per la costruzione del gasdotto - Le accuse erano, a vario titolo, di deturpamento di bellezze naturali, danneggiamento, violazione del testo unico in materia edilizia e inquinamento ambientale ... 🔗msn.com

Processo gasdotto TAP: assolti vertici e società. Tribunale Lecce: “Il fatto non sussiste” - La giudice Panìco ha disposto l'assoluzione "perchè il fatto non sussiste" per gli otto imputati per i quali il pm Alessandro Prontera aveva invece chiesto la condanna per la sola accusa di ... 🔗tg.la7.it

Tap, a Lecce tutti assolti per la costruzione del gasdotto - LECCE - Tutti assolti nel processo davanti al Tribunale di Lecce per i presunti danni ambientali nella realizzazione del gasdotto Tap. Lo ha deciso il giudice monocratico Chiara Panico, davanti a cui ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it