Tanto tuonò che piovve

**Introduzione:** Il proverbio

Come è successo già altre volte, l’umanità deve prendere atto che, in taluni casi, é un fattore imprevedibile e imponderabile il solo elemento capace di sbloccare situazioni di ogni genere incancrenite o prossime a divenire tali. In nessun caso, anche di fideismo del tutto esagerato e quindi patologico, di ipotizzare che possa esserci stata una sorta di pressione o di ingerenza di Leone XIV sul suo diretto Superiore, per la precisione quello che opera dalla sua postazione ubicata nell’alto dei cieli. Giovedì prossimo, giorno 15 di questo mese, salvo complicazioni dell’ultima ora, a Istanbul, Turchia, Zelensky e Putin si incontreranno per discutere le condizioni necessarie per poter porre fine al massacro per mano russa degli Ucraini. Nella stessa occasione lo Zar a la page dovrá impegnarsi a fermare l’opera di distruzione sistematica dello Stato invaso, anche se purtroppo buona parte di essa è stata giá compiuta. 🔗Leggi su Ildenaro.it