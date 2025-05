Tanti | Massimo impegno per rispondere alle esigenze estive delle famiglie aretine

Il progetto GiocoQuando e Tempo Bello rappresenta una sinergia tra il Comune di Arezzo e il terzo settore, mirata a garantire un'estate inclusiva per tutti i bambini. Tuttavia, le recenti comunicazioni da parte di genitori delusi per l'esclusione dalle attività richiedono un chiarimento sui criteri di selezione e un rinnovato impegno per migliorare l'accesso e la partecipazione.

GiocoQuando e Tempo Bello: un'alleanza tra Comune e terzo settore per un'estate inclusiva "Questa mattina ho ricevuto sei email da parte di genitori delusi per non essere rientrati nella graduatoria del progetto GiocoQuando, l'attività estiva direttamente organizzata dal Comune di Arezzo per il mese di luglio. Colgo l'occasione per chiarire alcuni aspetti e per ribadire l'impegno dell'Amministrazione nel garantire servizi di qualità allefamiglie."Così la vicesindaca Lucia Tanti interviene in merito alle preoccupazioni espresse da alcune famiglie, ricordando in primo luogo che la graduatoria attualmente pubblicata è provvisoria e diventerà definitiva solo il 15 maggio."Proprio perché consapevoli della crescente richiesta di attività estive qualificate – continua Tanti – abbiamo già da tempo attivato, in collaborazione con il terzo settore, un piano integrato per garantire il maggior numero possibile di soluzioni educative e ricreative per bambini e ragazzi.