Tanta sfortuna per Matteo Berrettini agli Internazionali di Roma | costretto al ritiro contro Ruud

Matteo Berrettini continua a fronteggiare una serie di sfortune agli Internazionali d'Italia. Durante il terzo turno, il tennista romano ha dovuto ritirarsi contro il norvegese Casper Ruud a causa di un infortunio, lasciando il campo centrale in lacrime e con grande dispiacere per i suoi sostenitori. Un'altra delusione per l'azzurro.

Non c'è pace per MatteoBerrettini. Il tennista Romano è stato costretto al ritiro nel corso del match di terzo turno degli Internazionali d'Italia contro il norvegese Casper Ruud, a causa di un nuovo problema fisico. L'azzurro ha abbandonato il campo centrale in lacrime, visibilmente provato, al termine del secondo game del secondo set, dopo aver perso il primo parziale con il punteggio di 7-5.La dinamica dell'infortunio resta ancora poco chiara. Dopo una buona partenza, Berrettini ha mostrato segni di difficoltà fisica già durante il primo set. Nel secondo, dopo appena due giochi, la decisione: fermarsi, probabilmente per non compromettere ulteriormente la propria condizione. Un altro stop che pesa, soprattutto considerando che il torneo di Roma rappresentava per lui un ritorno importante davanti al pubblico di casa.