Tamponamento fra tre auto incidente a piazza Castronovo

Un tamponamento tra tre auto ha avuto luogo a piazza Castronovo intorno alle 12, fortunatamente senza feriti. L'incidente, che ha coinvolto due veicoli e una terza auto in sosta, ha causato disagi al traffico. Le prime ricostruzioni suggeriscono che alla base dell'accaduto ci siano dinamiche da chiarire.

Fortunatamente nessun ferito nel Tamponamento che intorno alle 12 è avvenuto a piazzaCastronovo, nei pressi della via Duca d'Aosta. Tre i veicoli coinvolti nella carrambola che ha coinvolto prima due auto e poi una terza in sosta. Secondo le prime ricostruzioni sembrerebbe che alla base. 🔗Leggi su Messinatoday.it © Messinatoday.it - Tamponamento fra tre auto, incidente a piazza Castronovo

