Tajani Meloni assente a Kiev? Italia presente nella sostanza

In breve da Zazoom:

ROMA (ITALPRESS) – L'apertura di un possibile incontro tra Putin e Zelensky rappresenta un segnale significativo per il processo di pace. È fondamentale promuovere un cessate il fuoco reale, non limitato a brevi periodi, per dare avvio a trattative serie. Questo sviluppo potrebbe essere il primo passo verso un negoziato, con l'obiettivo di raggiungere una pace giusta e duratura per l'Ucraina e per la regione.

ROMA (ITALPRESS) – “Che Putin e Zelensky siano pronti a incontrarsi è un passo avanti decisivo, dobbiamo favorirlo in ogni modo. Ma le trattative si fanno con un cessate il fuoco che non può essere di tre giorni. Serve una vera tregua. Se confermato, questo è il primo passo nella direzione di un negoziato e di un obiettivo a cui lavoriamo da mesi, una pace giusta e duratura per l’Ucraina e per l’Europa”.Così, in un’intervista al Corriere della Sera, il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Sull’assenza della premier Meloni a Kiev, dice: “Meloni si è collegata in video conferenza, quindi c’era. Quel che conta è la presenza nellasostanza. L’Italia, il governo, la presidente in prima persona sono presenti in ogni aspetto della trattativa”.Tajani respinge l’idea di un’Italia isolata: “Noi stiamo organizzando la grande conferenza internazionale per la ricostruzione dell’Ucraina, in programma a Roma il 10 e 11 luglio”. 🔗Leggi su Unlimitednews.it © Unlimitednews.it - Tajani “Meloni assente a Kiev? Italia presente nella sostanza”

Le notizie più recenti da fonti esterne

Oggi cortei per Kiev in tutta Italia, FI non scende in piazza: “Linea la danno Meloni e Tajani” - Forza Italia non parteciperà alle manifestazioni pro Kiev organizzate oggi in tutta Italia su iniziativa del leader di Azione, Carlo Calenda e a cui hanno aderito anche Pd e +Europa: "La sinistra punta a trasformarle in manifestazioni antigovernative. La linea la danno Tajani e Meloni".Continua a leggere 🔗Leggi su fanpage.it

Vertice di governo sull’Ucraina tra Meloni, Salvini, Tajani e Crosetto. L’ipotesi dei soldati italiani a Kiev: «Solo in missione Onu» - È durato poco meno di un’ora il vertice di governo a Palazzo Chigi sull’Ucraina. Oltre alla premier Giorgia Meloni, all’incontro hanno partecipato il vicepremier Matteo Salvini e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Collegato da remoto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, impegnato a Trieste. L’obiettivo del vertice era definire la linea del governo in vista del summit «sulla pace e la sicurezza dell’Ucraina» della «coalizione di volenterosi». 🔗Leggi su open.online

Vertice sull’Ucraina tra Meloni, Salvini, Tajani e Crosetto. Palazzo Chigi sull’ipotesi dei soldati italiani per Kiev: «No come forza nazionale» - È durato poco meno di un’ora il vertice di governo a Palazzo Chigi sull’Ucraina. Oltre alla premier Giorgia Meloni, all’incontro hanno partecipato il vicepremier Matteo Salvini e il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Collegato da remoto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, impegnato a Trieste. L’obiettivo del vertice era definire la linea del governo in vista del summit «sulla pace e la sicurezza dell’Ucraina» della «coalizione di volenterosi». 🔗Leggi su open.online

Se ne parla anche su altri siti

Tajani Meloni assente a Kiev? Italia presente nella sostanza; Meloni si smarca dai Volenterosi di Macron. Ecco perché la premier non è andata a Kiev; Tajani: “La Ue e gli Usa con Kiev, ma missione di peacekeeping solo dopo il cessate il fuoco”; L'asse tramputiniano e noi. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tajani “Meloni assente a Kiev? Italia presente nella sostanza” - Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, intervenuto sull'assenza di Giorgia Meloni nell'incontro tra leader a Kiev ... 🔗msn.com

Tajani: «A Kiev l’Italia c’era. Stiamo già lavorando per la ricostruzione del Paese» - Non pensa che a Kiev la premier doveva esserci? «Giorgia Meloni si è collegata in video conferenza, quindi c’era. Quel che conta è la presenza nella sostanza. L’Italia, il governo, la presidente in ... 🔗msn.com

L’ultimatum a Putin: «Tregua entro lunedì». Meloni assente a Kiev - Sanzioni economiche e bancarie se il Cremlino non accetterà la tregua. Putin: «Tregua solo se fermate le armi a Kiev». Incognita Trump: metterà davvero in atto le minacce? 🔗editorialedomani.it