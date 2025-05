Tajani | In Ucraina serve una vera tregua L’Italia c’è e sta già lavorando per la ricostruzione

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha commentato le prospettive di un vertice tra Putin e Zelensky, sottolineando l'importanza di favorire l'incontro. Tuttavia, ha evidenziato che le trattative efficaci richiedono una tregua duratura, piuttosto che un breve cessate il fuoco, per garantire un progresso significativo nel dialogo tra le parti. La situazione geo-politica, dunque, richiede un impegno concreto verso la pace.

«Che Putin e Zelensky siano pronti a incontrarsi è un passo avanti decisivo, dobbiamo favorirlo in ogni modo. Ma le trattative si fanno con un cessate il fuoco che non può essere di tre giorni. serve una veratregua». L’ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista al Corriere della sera, commentando lo scenario di un vertice, giovedì in Turchia, tra i due presidenti. «Se confermato, questo è il primo passo nella direzione di un negoziato e di un obiettivo a cui lavoriamo da mesi: una pace giusta e duratura per l’Ucraina e per l’Europa», ha proseguito, aggiungendo che «in queste ore vedo di un possibile primo accordo fra Usa e Cina sulla questione dei dazi. Trump conferma di essere in una modalità negoziale che sembra portare i primi risultati».Quanto alla presenza fisica del premier italiano nella Capitale Ucraina per il vertice dell’altro giorno, il titolare della Farnesina ha ricordato che «Giorgia Meloni si è collegata in video conferenza, quindi c’era. 🔗Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Tajani: «In Ucraina serve una vera tregua. L’Italia c’è, e sta già lavorando per la ricostruzione»

