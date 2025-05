Sydney Sweeney riporta Barbarella sul grande schermo | Il film si farà serve solo tempo

Sydney Sweeney riporta Barbarella sul grande schermo, con un atteso remake diretto da Edgar Wright. L'attrice, già apprezzata per i suoi ruoli in "Tutti tranne te" e "Immaculate", ha confermato che il progetto è in cantiere e aspetta solo il momento giusto per realizzarsi, consolidando la sua posizione tra le giovani star più in ascesa di Hollywood.

SydneySweeney torna a parlare del remake di Barbarella diretto da Edgar Wright, dove vestirà i panni della protagonista. Il successo di SydneySweeney al box office e tra la critica, con titoli come Tutti tranne te e Immaculate, le ha permesso di affermarsi come una delle giovani star più richieste a Hollywood. Tra i numerosi progetti all'orizzonte, continua a far parlare di sé Barbarella, il remake dell'iconico film sci-fi diretto nel 1968 da Roger Vadim. Annunciato ormai tre anni fa, il nuovo adattamento - prodotto da Sony e affidato alla regia di Edgar Wright - vedrà Sweeney nei panni della protagonista e anche in veste di produttrice.

