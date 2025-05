svolta in turchia il pkk si scioglie e rinuncia alla lotta armata

"Deporre le armi". Ocalan scioglie il Pkk: svolta storica in Turchia - In un messaggio inviato dal carcere in cui si trova su un'isola al largo di Istanbul, ha chiesto al gruppo di deporre le armi e sciogliersi 🔗 Leggi su ilgiornale.it

Ocalan scioglie il Pkk, svolta storica in Turchia - In un messaggio inviato dal carcere in cui il leder curdo si trova dal 1999 su un'isola a largo della Turchia, ha chiesto al gruppo di deporre le armi e sciogliersiL'articolo Ocalan scioglie il Pkk, svolta storica in Turchia proviene da Il Difforme. 🔗Leggi su ildifforme.it