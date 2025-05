Superman | l’attore di Metamorpho Anthony Carrigan spiega perché James Gunn lo ha scelto per il DCU

Superman ha tutte le carte in regola per diventare un blockbuster indimenticabile. Sotto la direzione di James Gunn, noto per la sua brillante trilogia dei Guardiani della Galassia e il successo di The Suicide Squad, il film unisce elementi iconici: un amico peloso come Krypto il Supercane, un villain d’eccezione come Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, e una galleria di cattivi perfetti per il merchandising.

Superman ha tutti gli elementi necessari per essere un colossal di successo. Il film dei DC Studios vanta lo sceneggiatore-regista superstar della trilogia dei Guardiani della Galassia, di The Suicide Squad e di Peacemaker (JamesGunn), un amico peloso (Krypto il Supercane), un villain classico (Lex Luthor interpretato da Nicholas Hoult), dei grandi cattivi perfetti per il merchandising (Ultraman e il Martello di Boravia), un cast stellare (che include la rivelazione di The Last of Us Isabela Merced) e un Uomo d'Acciaio dal volto nuovo e fresco (David Corenswet).Ma ci sono anche i super amici che faranno il loro debutto in live-action sul grande schermo quest'estate: Mister Terrific (Edi Gathegi), la Lanterna Verde di Guy Gardner (Nathan Fillion), l'alata Hawkgirl (Merced) e Metamorpho, l'Element Man (AnthonyCarrigan), che finora è stato intravisto solo nei materiali promozionali.

