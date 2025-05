Superman | In arrivo il full trailer ecco un assaggio

Superman sta per tornare! Con il rilascio del full trailer, previsto per questa settimana, l'attesa cresce. Il film segna l'inizio del nuovo DCU nel 2025 e rappresenta una grande opportunità per riportare il leggendario supereroe sul grande schermo, accontentando un fandom ansioso di rivederlo in azione. Ecco un assaggio di ciò che ci attende!

Il fulltrailer di Superman, il primo film del DCU in arrivo nel 2025, sarà rilasciato questa settimana, ma nell’attesa ecco un piccolo assaggio.Superman è senza alcun dubbio uno dei film più attesi del 2025, non fosse altro per l’enorme spinta del fandom che da tempo chiede il ritorno sul grande schermo del celebre supereroe DC Comics. Ora, a pochi mesi dall’esordio in sala, il regista James Gunn è pronto a mostrare molto di più della sua pellicola rilasciando il fulltrailer nella giornata di mercoledì 14 maggio.Come antipasto dell’evento, il regista ha postato sui canali social un breve video promo che mostra il suo Superman assieme al super-cane Krypto mentre osservano il famoso logo del Daily Planet. Chiaramente l’appuntamento con il fulltrailer sul nostro sito è fissato per il prossimo mercoledì. 🔗Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Superman | In arrivo il full trailer, ecco un assaggio

