Superman 2025 | James Gunn racconta l’origine di Clark Kent con Corenswet e Brosnahan

...l'origine del celebre supereroe. James Gunn si ripromette di esplorare le sfide e i dilemmi che Clark Kent affronta nel suo viaggio verso diventare l'uomo d'acciaio, promettendo un racconto fresco e avvincente. Con l'alchimia tra Corenswet e Brosnahan, il film si prepara a ridefinire la leggenda di Superman per una nuova generazione.

Con l'avvicinarsi del 2025 , l'attesa cresce per il tanto atteso film Superman , una nuova proposta del DC Universe diretta da James Gunn . Il cinecomic, che vedrà interpretare Clark Kent da David Corenswet e Lois Lane da Rachel Brosnahan , si distingue per il suo approccio originale, concentrandosi sugli inizi del percorso dell'eroe e sulle difficoltà che .

Superman Day 2025, il 18 aprile le celebrazioni in attesa del film di James Gunn - Il prossimo film di James Gunn, "Superman", sta generando conversazioni sul posto e la rilevanza di questo supereroe che venerdì 18 aprile ha compiuto 87 anni, osservato come Superman Day.Le origini di SupermanLa storia delle origini di Superman, che fugge da una patria distrutta, è riconoscibile per il popolo ebraico e diverse altre esperienze di immigrati. Numerosi fumetti e recenti film e programmi televisivi hanno anche tentato rappresentazioni di Superman simili a Cristo.

Superman: ecco quando uscirà il nuovo trailer dell'atteso film DCU di James Gunn - Dopo il primo teaser e lo sneak peek di qualche giorno fa, sale l'atteso per l'arrivo del full trailer ufficiale della prima pellicola del DC Universe Da quando i DC Studios hanno pubblicato il primo teaser trailer di Superman a dicembre, i fan hanno cominciato a fare il conto alla rovescia per il nuovo full trailer, in attesa dell'uscita del film l'11 luglio prossimo. Da allora è stato diffuso online uno sneak peek di quasi cinque minuti, proiettato di recente al CinemaCon e in apertura alle copie americane di Un film Minecraft, che mostrava Krypto, la Fortezza della Solitudine di Superman, ...