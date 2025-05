Superenalotto ' fortunato' per un giocatore del Ferrarese | centrato un ' 5'

Ancora una volta, la fortuna bussa alle porte degli emiliani con due vincite significative al Superenalotto. Nell'ultimo concorso, infatti, sono stati centrati due ‘5’, ognuno del valore di 27.078,62 euro. Le vincite sono state registrate a Cento e Reggio Emilia, portando entusiasmo e speranza a chi sogna il colpo di fortuna. Ora, tutti sono in attesa del grande jackpot...

Ancora una vincita al gioco al Superenalotto. Nell’ultimo concorso, in Emilia Romagna sono infatti stati centrati due ‘5’ da 27.078,62 euro l’uno. Il primo a Cento, presso Xiang Mioada in via Penzale. Il secondo a Reggio Emilia, nella Tabaccheria Varone in via Fratelli Cervi. Ora è a caccia ai. 🔗Leggi su Ferraratoday.it © Ferraratoday.it - Superenalotto 'fortunato' per un giocatore del Ferrarese: centrato un '5'

