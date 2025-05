Superenalotto ' fortunato' per un giocatore del Ferrarese | centrato un ' 5'

Un giocatore del ferrarese ha festeggiato una vincita al Superenalotto centrando un ‘5’ del valore di 27.078,62 euro. L’Emilia Romagna si conferma fortunata, con un altro '5' vinto a Reggio Emilia. Cresce l'attesa per la prossima estrazione, mentre i fortunati vincitori sognano un jackpot ancora più grande.

Ancora una vincita al gioco al Superenalotto. Nell’ultimo concorso, in Emilia Romagna sono infatti stati centrati due ‘5’ da 27.078,62 euro l’uno. Il primo a Cento, presso Xiang Mioada in via Penzale. Il secondo a Reggio Emilia, nella Tabaccheria Varone in via Fratelli Cervi. Ora è a caccia ai. 🔗Leggi su Ferraratoday.it