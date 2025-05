SuperEnalotto a Palermo centrato un 5 da oltre 27 mila euro

La Sicilia torna a brillare nel mondo del SuperEnalotto. Nell'estrazione del 10 maggio, un fortunato giocatore di Palermo è riuscito a sfiorare il

Sicilia a segno con il SuperEnalotto. Nell’estrazione di sabato 10 maggio, come riporta Agipronews, sfiorato il “6” a Palermo: è successo nella tabaccheria in via Don Orione, 99-101, dove è stato messo a segno un “5” da 27.078,62 euro. L’ultimo “6” da 88,2 milioni di euro è stato centrato il 20. 🔗Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - SuperEnalotto, a Palermo centrato un "5" da oltre 27 mila euro

