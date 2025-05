Superbike GP Cechia 2025 | programma orari tv streaming

Il Mondiale Superbike 2025 riaccende i motori con una tappa cruciale: il Gran Premio della Cechia, quinto appuntamento stagionale. Dopo le emozioni di Cremona, la corsa a Most potrebbe segnare una svolta decisiva nella lotta per il titolo. Nicolò Bulega, attualmente leader della classifica, dovrà affrontare una sfida serrata per mantenere il primato. Le aspettative sono alte e l’adrenalina è palpabile!

Torna in azione il Mondiale Superbike2025 e lo fa con una tappa di estrema importanza. Dopo quanto visto a Cremona, infatti, la classifica generale potrebbe prendere una direzione ben precisa e il Gran Premio della Cechia, quinto appuntamento della stagione 2025, potrebbe essere fondamentale da questo punto di vista.Arriviamo sul tracciato di Most, infatti, con Nicolò Bulega ancora al comando con 198 punti con 34 lunghezze di vantaggio su Toprak Razgatlioglu, mentre al terzo posto troviamo Alvaro Bautista con 125, davanti ad Andrea Locatelli con 118 e Danilo Petrucci quinto con 107.Nicolò Bulega, dopo la tripletta del Gran Premio d'Italia, ha dimostrato di essersi ampiamente rifatto dopo la doppia beffa di Assen e cercherà in tutti i modi di ribadirlo anche a Most, per scavare un solco importante sugli inseguitori e mettere in chiaro come sia lui il grande candidato al titolo iridato.

