Suo figlio uccise l' ex fidanzata padre ottiene via libera alla fondazione contro la violenza sulle donne

Prato, 12 maggio 2025 – Dopo la tragica morte della figlia Elisa Amato, il padre di Federico Zini ha ricevuto il via libera dal Tar della Toscana per creare una fondazione contro la violenza sulle donne. Un'iniziativa che, nonostante il dolore, mira a sensibilizzare l'opinione pubblica e prevenire simili tragedie in futuro.

Prato, 12 maggio 2025 – Il padre di Federico Zini, il 25enne che il 26 maggio 2018 uccise a colpi di pistola l’ex fidanzata Elisa Amato, 30 anni di Prato, e poi si tolse la vita, ha ottenuto il via libera dal Tar della Toscana per costituire una fondazionecontro la violenzasulledonne. In un primo momento la fondazione venne bloccata perché intitolata direttamente al femminicida. E il nome sarebbe dunque stato ‘fondazione Federico Zini’. Considerato inaccettabile, ci fu un sollevamento popolare e intervenne anche la Regione Toscana che nel 2019, con decreto dirigenziale, decise “di non far luogo all’iscrizione della fondazione ‘Federico Zini’ con sede in San Miniato (Pisa) nel registro regionale delle persone giuridiche”. In quella occasione i consiglieri regionali del Pd Nicola Ciolini ed Enrico Sostegni commentarono così la decisione di bloccare la fondazione: “Le parole sono importanti e, nel caso del nome di una fondazione, l’intitolazione a una persona che si è macchiata del crimine orrendo del femminicidio, ciò lo è ancora di più”. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Suo figlio uccise l'ex fidanzata, padre ottiene via libera alla fondazione contro la violenza sulle donne

