Sulle orme di Totò Morana il Romagnolo Brancaccio viene promosso in Seconda Categoria e sogna in grande

Sulle orme di Totò Morana, il Romagnolo Brancaccio festeggia la promozione in Seconda Categoria, alimentando sogni e ambizioni. Questa squadra non è solo calcio: è una comunità vibrante, dove il pallone diventa una valvola di sfogo per giovani e meno giovani, incarnando un progetto sociale che riscopre il valore dello sport e della solidarietà.

Si è conclusa con la promozione in SecondaCategoria la cavalcata del RomagnoloBrancaccio: molto più di una squadra di calcio, perché il "pallone" a queste latitudini è soprattutto una valvola di sfogo per giovani e meno giovani, un progetto sociale incentrato sullo sport. Un progetto che ha.

