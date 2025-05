Sulemana regala la Champions all’Atalanta | Roma ko sorride la Juve

In una serata che ha segnato il destino delle squadre di vertice, Sulemana regala la Champions all’Atalanta, mentre la Roma di Ranieri subisce una pesante sconfitta, fermando a 19 la sua striscia di risultati utili. Festeggiano Gasperini e Tudor, mentre la Juve sorride, rafforzando la propria posizione in classifica.

Sconfitta pesante per la squadra di Ranieri, incapace di reagire dopo il 2-1 del senegalese. Fa festa Gasperini, ma anche TudorSi ferma a 19, nella gara più importante della stagione, la striscia di risultati utili consecutivi della Roma. In ottica Champions è pesante la sconfitta di Bergamo, contro un’Atalanta che ci ha creduto e che ha voluto di più questa vittoria.Atalanta-Roma 2-1, Sulemana decide la sfida del Gewiss Stadium (LaPresse) – Calciomercato.itIl missile di Sulemana, la mossa indovinata di Gasperini, a un quarto d’ora dal termine regala il successo alla ‘Dea’ e, soprattutto, l’aritmetica qualificazione alla Champions League per il quinto anno consecutivo.L’ex Cristante, in risposta alla rete iniziale di Lookman, aveva illuso la Roma, che al ventesimo della ripresa aveva anche ottenuto un calcio di rigore per il contatto tra Pasalic e Kone, poi tolto da Sozza dopo consulto al Var. 🔗Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Sulemana regala la Champions all’Atalanta: Roma ko, sorride la Juve

